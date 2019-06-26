"إفريقيا" لمحمد رمضان تحقق نجاحا عبر يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة استقبالًا للمنتخبات التي جاءت إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,722,840 مشاهدة، وذلك بعد عرضها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



