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"إفريقيا" لمحمد رمضان تحقق نجاحا عبر يوتيوب (فيديو)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:58 ص
إفريقيا لمحمد رمضان تحقق نجاحا عبر يوتيوب (فيديو)
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طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة استقبالًا للمنتخبات التي جاءت إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. 

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,722,840 مشاهدة، وذلك بعد عرضها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، هيي أغنية "بابا"، الذي طرحها منذ أيام، واستطاعت ان تحصد نسب مشاهدة عالية، فور الدقائق الأولى من طرحها عبر قناته الخاصة على موقع الفيديدوهات الشهير "يوتيوب".

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