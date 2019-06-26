"التضامن": أجرينا كشف المخدرات على 15 ألف و800 موظف حتى الآن

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قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم يقوموا يوميًا بالكشف عن المخدرات على ألف موظف في اليوم، بمعدل 30 ألف على مستوى الشهر بالكامل.



وأضاف عسكر، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف على 15 ألف و800 موظف حتى الآن، وثبت تعاطي 162 حالة.



ولفت مدير عام البرامج الوقائية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسبة التعاطي كانت بنسبة 8% قبل شهر رمضان، وانخفضت لـ2.5% و1% بعد شهر رمضان.

