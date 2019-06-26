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هولندا تحقق في انقطاع خدمة شبكة "كيه.بي.إن"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:52 ص
هولندا تحقق في انقطاع خدمة شبكة كيه.بي.إن
كيه.بي.إن الهولندية
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أجرت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، تحقيقا فى انقطاع خدمة شبكة شركة (كيه.بي.إن) للاتصالات فى أنحاء هولندا، الأمر الذى أعاق الاتصال بأرقام خدمات الطوارئ لأربع ساعات تقريبا أمس الاثنين، فيما ألقت الشركة المسؤولية على خلل فنى فى برمجيات الشبكة.

وقالت (كيه.بي.إن) إن المشكلة التي أعاقت الاتصال بالشرطة والإسعاف والإطفاء لم تكن بسبب اختراق أمني. وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء أن الانقطاع يبدو أنه كان بسبب "خلل في برمجيات" أنظمة توجيه الاتصالات التابعة للشركة.

وقال وزير العدل فريد خرابرهاوس أمام البرلمان "أريد أن أجري تحقيقا شاملا في كيفية بدء الانقطاع الكامل لخدمة (شبكة) كيه.بي.إن وآثار ذلك على خدمات الطوارئ ثم أنظر أيضا في كيفية إدارة هذه الأزمة".

وقال يوست فورفيرك رئيس العمليات في (كيه.بي.إن) في بيان "نعتذر بشدة لعملائنا وللمجتمع الهولندي".

وأضاف "تعتقد كيه.بي.إن أنه كان بسبب خلل في البرمجيات وقع في أنظمة توجيه الاتصالات الأربعة في وقت واحد".

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