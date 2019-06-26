برشلونة يعلن موعد تقديم صفقة القرن

تستعد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للإعلان الرسمي عن إستقدام الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني يوم الأول من شهر يوليو المقبل.





ومن المنتظر أن تبلغ الصفقة 120 مليون يورو حيث يتواجد شرط جزائي في عقد اللاعب مع فريقه الاسباني بقيمة 200 مليون يورو إلا أنه سيتقلص بداية من الشهر المقبل.





وأفادت صحيفة " تيليجراف " البريطانية أن برشلونة قد أنهى الاتفاق مع اللاعب ويتبقى فقط إنتظار أول الشهر المقبل لحسم الصفقة رسمياً.