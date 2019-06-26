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سبب غريب وراء استعانة برانكو بشقيقه لتدريب أهلي جدة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:42 ص
سبب غريب وراء استعانة برانكو بشقيقه لتدريب أهلي جدة
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حسن شحاتة
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أسباب تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، مع زالاتكو شقيق برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للنادي.


وكان نادي أهلي جدة قد أنهى تعاقده مع برانكو، مساء الثلاثاء، من أجل قيادة الفريق فنيًا في الموسم القادم، لمدة موسمين قادمين.


وذكرت التقارير أن برانكو طلب الإستعانة بخدمات 3 من مواطنيه في جهازه المساعد، وهم زلاتكو إيفانكوفيتش، وإيجور باناديتش، وماركو ستيلينوفيتش، حيث سبق لهم العمل معه في فريق بيرسبوليس الإيراني.


ووفقًا لما جاء بالتقارير، فإن الكراوتي برانكو استعان بشقيقه بسبب تفاؤله الكبير به، نظرًا لما يمتلكه زلاتكو من إمكانيات كبيرة، ساهمت في مساعدته فى تحقيق نتائج إيجابية مع جميع الأندية التى تعامل معها.

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