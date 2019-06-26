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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:40 ص
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
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هدير محمود
 
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخران، مساء أمس، في حادث مروري بطريق "أسيوط – الخارجة" في الوادي الجديد. 

وكان مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، قد تلقى بلاغًا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخرين في حادث مروري بمركز الخارجة.

وتبين انقلاب سيارة مزدوجة الكابينة تتبع للمحافظة، بمنطقة الكيلو 60 بطريق الخارجة – أسيوط أسفل هضبة النقب، مما أدي إلي مصرع نصر الدين آدم علي 59 سنة وإصابة أحمد مراد أحمد 55 سنة، محمد فتحي جاد 55 سنة، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وجار إخطار النيابة العامة للتحقيقات.
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