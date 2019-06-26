أبرز أخبار التوك شو اليوم 25-6-2019
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:40 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
فؤاد علام: الإرهابيون يسعون لإحباط النجاح الاقتصادي الذي حققته مصر
وهنأ "علام"، الاجهزة الامنية والقوات المسلحة على النجاحات التي حققتها في حربها على الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على الغالبية العظمي من الإرهاب في سيناء، موضحًا أن الإرهابيين يسعون؛ لإحباط النجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
"ترامب": أي هجوم إيراني ضد مصالح أمريكا سيقابل بقوة كبيرة
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي هجوم إيراني ضد مصالح أمريكا سيقابل بقوة كبيرة.
جامعة القاهرة تكشف تفاصيل مشروع تأهيل "الألف قائد إفريقي" (فيديو)
كشف الدكتور سيد رشاد قرني، منسق شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة، تفاصيل مشروع تأهيل "الألف قائد إفريقي"، موضحًا أنه مشروع يأتي بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأن جامعة القاهرة أطلقته تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة.
حبس المتهمين في قضية "تحالف الأمل" 15 يوما على ذمة التحقيقات
قررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين فى قضية "تحالف الأمل" المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيارة مدبولي إلى ألمانيا
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نشاط هذا الأسبوع كان اقتصادي بامتياز، حيث شاركت مصر كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني.
"الأرصاد" تُحذر من طقس الأربعاء والخميس (فيديو)
وتابع، أن درجة الحرارة يومي الأربعاء والخميس تصل لنحو 39-40 درجة، موضحًا أن السواحل الشمالية تتمتع بطقس معتدل وجو جميل على الشواطئ، معقبًا: "إحنا بنقر على الناس اللي على الشواطئ دلوقتي".
رئيس نيابة أمن الدولة سابقا يكشف مفاجأة عن أحد المتورطين في "خطة الأمل"
وأشار "حمودة"، إلى أن والد أحد المتهمين في الخلية المضبوطة كان على علاقة وثيقة بقيادات قطرية.
بعد إفساد "مخطط الأمل".. تامر أمين: "الإرهاب كان عايز يضرب كرسي في الفرح"
علق الإعلامي تامر أمين، على إحباط الداخلية مخطط إرهابي إخواني، تحت مسمى "خطة الأمل"، قائلًا: "هناك أكثر من جهاز مخابرات عايز يضرب كرسي في الفرح اللي بيحصل في مصر الآن، في أكثر من دولة عايزة تفسد بطولة الأمم الإفريقية، وتفسد ذكرى ثورة 30 يونيو التي أفشلت كل المؤامرات التي تحاك ضد مصر".
صندوق مكافحة المخدرات: إخضاع موظفي الدولة للكشف أصبح إجباريًا
قال الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة المخدرات، إن إخضاع موظفي الدولي لكشف المخدرات أصبح أمرا إجباريًا، لافتًا إلى أن كل الجهات تخضع لعمليات التحليل، ويتم التحليل يوميًا لـ1000 موظف.
"الوزراء" بعد اتفاق "مرسيدس وبوش": شركة "بي أم دبليو" قريبًا
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "ممثلو كبرى الشركات الألمانية أكدوا أن مناخ الاستثمار في مصر جيد"، كاشفًا أنه سيكون هناك تعامل مع شركة "بي أم دبليو الفترة المقبلة".
"الأعلى للجامعات" يكشف أسماء 6 محافظات بلا كليات طب
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن أسماء 6 محافظات بلا كليات طب وهم: الأقصر، ومرسى مطروح والوادي الجديد والعريش ودمياط والبحيرة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
فؤاد علام: الإرهابيون يسعون لإحباط النجاح الاقتصادي الذي حققته مصر
وهنأ "علام"، الاجهزة الامنية والقوات المسلحة على النجاحات التي حققتها في حربها على الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على الغالبية العظمي من الإرهاب في سيناء، موضحًا أن الإرهابيين يسعون؛ لإحباط النجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
"ترامب": أي هجوم إيراني ضد مصالح أمريكا سيقابل بقوة كبيرة
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي هجوم إيراني ضد مصالح أمريكا سيقابل بقوة كبيرة.
جامعة القاهرة تكشف تفاصيل مشروع تأهيل "الألف قائد إفريقي" (فيديو)
كشف الدكتور سيد رشاد قرني، منسق شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة، تفاصيل مشروع تأهيل "الألف قائد إفريقي"، موضحًا أنه مشروع يأتي بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأن جامعة القاهرة أطلقته تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة.
حبس المتهمين في قضية "تحالف الأمل" 15 يوما على ذمة التحقيقات
قررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين فى قضية "تحالف الأمل" المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيارة مدبولي إلى ألمانيا
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نشاط هذا الأسبوع كان اقتصادي بامتياز، حيث شاركت مصر كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني.
"الأرصاد" تُحذر من طقس الأربعاء والخميس (فيديو)
وتابع، أن درجة الحرارة يومي الأربعاء والخميس تصل لنحو 39-40 درجة، موضحًا أن السواحل الشمالية تتمتع بطقس معتدل وجو جميل على الشواطئ، معقبًا: "إحنا بنقر على الناس اللي على الشواطئ دلوقتي".
رئيس نيابة أمن الدولة سابقا يكشف مفاجأة عن أحد المتورطين في "خطة الأمل"
وأشار "حمودة"، إلى أن والد أحد المتهمين في الخلية المضبوطة كان على علاقة وثيقة بقيادات قطرية.
بعد إفساد "مخطط الأمل".. تامر أمين: "الإرهاب كان عايز يضرب كرسي في الفرح"
علق الإعلامي تامر أمين، على إحباط الداخلية مخطط إرهابي إخواني، تحت مسمى "خطة الأمل"، قائلًا: "هناك أكثر من جهاز مخابرات عايز يضرب كرسي في الفرح اللي بيحصل في مصر الآن، في أكثر من دولة عايزة تفسد بطولة الأمم الإفريقية، وتفسد ذكرى ثورة 30 يونيو التي أفشلت كل المؤامرات التي تحاك ضد مصر".
صندوق مكافحة المخدرات: إخضاع موظفي الدولة للكشف أصبح إجباريًا
قال الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة المخدرات، إن إخضاع موظفي الدولي لكشف المخدرات أصبح أمرا إجباريًا، لافتًا إلى أن كل الجهات تخضع لعمليات التحليل، ويتم التحليل يوميًا لـ1000 موظف.
"الوزراء" بعد اتفاق "مرسيدس وبوش": شركة "بي أم دبليو" قريبًا
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "ممثلو كبرى الشركات الألمانية أكدوا أن مناخ الاستثمار في مصر جيد"، كاشفًا أنه سيكون هناك تعامل مع شركة "بي أم دبليو الفترة المقبلة".
"الأعلى للجامعات" يكشف أسماء 6 محافظات بلا كليات طب
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن أسماء 6 محافظات بلا كليات طب وهم: الأقصر، ومرسى مطروح والوادي الجديد والعريش ودمياط والبحيرة.
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