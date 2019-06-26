بالأرقام .. حصاد الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا 2019

اختتمت مساء الثلاثاء، منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر، وذلك بعد فوز الكاميرون على غينيا بيساو 2 / 0، وتعادل غانا مع بنين 2/2 في المجموعة السادسة بالبطولة الإفريقية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد أبرز أرقام الجولة الأولي في بطولة أمم إفريقيا:-

- عدد المباريات:

شهدت الجولة الأولي من دور المجموعات، إقامة 12 مباراة بين المنتخبات الـ24 المشاركة بالبطولة الإفريقية، وحقق 9 منتخبات الفوز في الجولة الأولي، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

- عدد الأهداف:

شهدت مباريات الجولة الأولي تسجيل 27 هدفًا، وكانت مباراة مالي وموريتانيا الأكثر تهديفًا وانتهت بفوز منتخب مالي بنتيجة 4 / 1.

- البطاقات الملونة:

35 بطاقة صفراء حصيلة مباريات الجولة الأولي من بطولة أمم إفريقيا، بينما تم اشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة للاعب منتخب غانا جون بوي.

- ركلات الجزاء:

شهدت الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا احتساب 5 ركلات جزاء فقط، وتم تسجيلها جميعًا بنجاح.

- أقوي وأضعف هجوم:

منتخب مالي صاحب أقوي هجوم في أمم إفريقيا بعدما سجل 4 أهداف في مباراته الأولي بالبطولة، بينما فشلت 8 منتخبات في إحراز أي أهداف خلال الجولة الأولي هم (زيمبابوي - الكونغو - كينيا - تنزانيا - جنوب افريقيا - ناميبيا - بوروندي - غينيا بيساو).

- أقوي وأضعف دفاع:

منتخب موريتانيا صاحب أضعف دفاع في البطولة واستقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظت 8 منتخبات على نظافة شباكها هم (أوغندا - مصر - المغرب - نيجيريا- السنغال - الجزائر - كوت ديفوار - الكاميرون)

- اكبر إنتصار:

يعتبر فوز منتخب مالي على نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 4 / 1 في المجموعة الخامسة، هو أكبر انتصار في منافسات بطولة أمم إفريقيا حتي الآن.

- النتيجة الأكثر تكرارًا:

تعتبر نتيجة 1/0، 2/0 الأكثر تكرارًا في بطولة أمم إفريقيا حتي الآن، وحسمت كل منهما 4 مباريات، بينما انتهت مباراتين بالتعادل 2/2، ومباراة بالتعادل 1/1، ومباراة بنتيجة 4 / 1.

- هداف أمم إفريقيا:

مايكل بوتي لاعب منتخب بنين يتصدر ترتيب هدافي أمم إفريقيا حتي الآن، بعدما سجل هدفين في شباك منتخب غانا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 / 2.

- هدف عكسي:

شهدت مباريات الجولة الأولي هدف عكسي وحيد سجله اللاعب الناميبي "اتامونوا كيميوني" بالخطأ في مرماه لصالح منتخب المغرب في المباراة التي حسمها اسود الأطلس بهدف دون رد.

- أسرع هدف:

سجل مايكل بوتي لاعب بنين اسرع هدف في بطولة أمم إفريقيا حتي الآن، في شباك منتخب غانا بعد دقيقة و 43 ثانية.