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هيفاء وهبي تدعم المنتخب التونسي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:30 ص
هيفاء وهبي تدعم المنتخب التونسي
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محمد وليد الجموسي
 
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عبرت  الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على دعم المنتخب التونسي عقب التعادل أمام أنغولا بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب “السويس” في إفتتاح مباريات المجموعة الخامسة من كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر .
وكتبت هيفاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” إن شاء الله الحظ بيحالف المنتخب التونسي وكلنا أمل أن نسور قرطاج يرجعوا يعوضوا التعادل بالفوز في كأس أمم أفريقيا
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