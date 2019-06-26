ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مدن ومحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا.





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

شبين الكوم 25 39

طنطا 24 38

دمنهور 23 36

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 32

سيوة 23 40

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 23 39

السويس 24 39

العريش 22 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 22 38

نويبع 29 40

طابا 25 38

كاترين 20 34

الطور 27 36

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 39

الفيوم 28 41

بني سويف 28 41

المنيا 29 41

أسيوط 30 41

سوهاج 29 42

قنا 31 44

الأقصر 31 45

أسوان 32 46

أبوسمبل 31 44

الوادي الجديد 29 44

شلاتين 28 41

أبو رماد 29 40

حلايب 31 39

رأس حدربة 29 38



