بعد عاصفة الجدل حول "جن".. هل نجحت "نتيفليكس" في أول إنتاج عربي لها؟

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قبل أيام، طرحت منصة نتيفليكس الإلكترونية أولى أعمالها الناطقة بالعربية، وهو المسلسل الأردني "جن"، ومنذ عرض العمل، التي لا تتجاوز مدة حلقاته ثلاث ساعات، تعالت الأصوات المطالبة بحظره في الأردن، بعدما اعتبره محمد الخلايلة المفتي العام في المملكة، "انحدار أخلاقي وقيمي لا يمثل عادات الأردنيين وأخلاقهم وخروج على التعاليم الاسلامية".

اختلفت الآراء بينحفظ معجب بالمسلسل وأجوائه الخيالية، ومستهجن لما حواه العمل من ألفاظ بذيئة ومشاهد جريئة، وهو ما دعى البعض للتفكير في مصير الأعمال الأخرى التي أعلنت نتيفليكس عن طرحها قريبًا، وهما "ما وراءالطبيعة"، و"مدرسة الروابي للبنات"، هل ستكون على نفس المستوى أم أن القائمين عليها سيسعون لتقديم أفضل ما لديهم مع توافر الانتاج السخي وابتعاد مقص الرقابة.





"جن" هو مسلسل فانتازي قصير، يتكون موسمه الأول من خمس حلقات قصيرة لا تتعدى مدة أطولها ٤٥ دقيقة، ورغم قصره المبالغ فيه، أثار العمل الجدل حوله بصورة واسعة، وكانت مشاهد القبلات والألفاظ الخارجة المستخدمة بكثرة في المسلسل أهم أسباب الهجوم عليه، وتحول الأمر لترند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واعتبرت "نتيفليكس" أن ما حدث مع طاقم العمل هو موجة تنمر ترفضها المنصة بشدة إذ أنها تحرص على نشر قيم التنوع والشمولية في أعمالها، ورأي البعض أنها استغلت الأمر بالترويج للمسلسل، بعدما طرحت فيديو ساخر للعمل جمع بين الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وأحد أبطال المسلسل وهو حمزة أبو عقاب، الذي لعب دور الجني "كيراس"، ولم يسلم الفيديو أيضًا من الانتقاد لاحتوائه على إيحاءات جنسية، لكنه حقق نسب مشاهدة عالية. "جن" هو مسلسل فانتازي قصير، يتكون موسمه الأول من خمس حلقات قصيرة لا تتعدى مدة أطولها ٤٥ دقيقة، ورغم قصره المبالغ فيه، أثار العمل الجدل حوله بصورة واسعة، وكانت مشاهد القبلات والألفاظ الخارجة المستخدمة بكثرة في المسلسل أهم أسباب الهجوم عليه، وتحول الأمر لترند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واعتبرت "نتيفليكس" أن ما حدث مع طاقم العمل هو موجة تنمر ترفضها المنصة بشدة إذ أنها تحرص على نشر قيم التنوع والشمولية في أعمالها، ورأي البعض أنها استغلت الأمر بالترويج للمسلسل، بعدما طرحت فيديو ساخر للعمل جمع بين الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وأحد أبطال المسلسل وهو حمزة أبو عقاب، الذي لعب دور الجني "كيراس"، ولم يسلم الفيديو أيضًا من الانتقاد لاحتوائه على إيحاءات جنسية، لكنه حقق نسب مشاهدة عالية.



الجدل لم يتوقف عند رواد السوشيال ميديا الذين دشنوا هاشتاجات مختلفة لرفض العمل والسخرية منه، بل وصل الأمر للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، التي تنصلت من المسئولية، في بيان لها، نافية أن يكون لديها أي مهمة رقابية، مؤكدة أن دورها يكمن في تشجيع الانتاج المحلي واستقطاب الانتاج الأجنبي في البلد وتسهيل التصوير، وليس مراجعة النص وتقييمه.

اكتفى أغلب المعترضين على العمل، بانتقاد المشاهد التي اعتبروها مخالفة للبيئة الأردنية التي اعتادوا عليها، ولم يركز أغلبهم على طبيعة العمل الدرامي نفسه، والذي جاء ضعيف البنية، ومهلهل السيناريو، وركيك الحوار، فقصة العمل فانتازية تدور حول رحلة لمجموعة من طلبة الثانوية إلى مدينة البتراء التاريخية، وهناك يستجيب اثنان منهما لدعوة الجن أحدهما خير والآخر شرير، وتتطور الأحداث بمقتل أسوأهم وهو "طارق"، والذي لم يحزن على فراقه حتى المقربين منه إذ عادت الحياة لمجرها الطبيعي في اليوم الثاني وكأن المفقود لم يكن سوى حيوان بغيض تخلصوا منه، يتقبل الشباب فكرة وجود الجن بصورة تلقائية يستغربون الأمر للحظات معدودة ثم يساعدونه كل بطريقته، ليتحول العمل إلى صراع بدائي بين الخير والشر.





لم يبذل كتاب السيناريو وهم إيلان وراجيف داساني وأمين مطالقة، جهدًا في التعريف بعوالم الشخصيات، إذ اكتفوا بلمحة بسيطة عن حياة كل من "ميرا" التي تتعاون مع الجن الخير "كيراس"، والتي تعيش مع والدها الذي يرفض عقابها على أي من أخطائها بعدما فقدت والدتها وشقيقها في حادث لم تُكشف تفاصيله، و"ياسين" الذي يتعرض للتنمر من أقرانه في المدرسة، ومن زوج والدته الذي يعنفها، فهو ناقم على العالم، لذلك يستجيب لدعوات الجن الشرير "فيرا" التي تساعده في تحقيق العدالة والانتقام من العالم.

جاءت قصة العمل ضعيفة لا تستهوي سوى فئة المراهقين ممن تستهدفهم المنصة بأعمالها وتخصص لهم الجزء الأكبر من انتاجها، وكان من الممكن تقديم العمل بشكل أفضل مع إطالة مدة الحلقات أو عددها والتعريف بعوالم الشخصيات، وتاريخ الأماكن، بدلًا من الاستسهال الذي ظهر جليًا في العمل، إذ قدم صناعه عملًا ا أشبه بمسلسلات الظواهر الخارقة بلا أداء تمثيلي يذكر سوى من شخصيتي "ياسين"، و"فيرا"، حتى أنهم نقلوا نفس بيئة هذه الأعمال، والتي اعتبرها البعض بعيدة كل البعض عن المجتمع الأردني التي تركز أغلب مسلسلاتها على الحياة البدوية أكثر من حيوات أهل العاصمة والمدن، بينما رأي آخرون أنه أمر جيد يساعد في الترويج للبلاد سياحيًا، خاصة مع الانتاج السخي الذي أظهر طبيعة البلد بصورة مختلفة.





استطاع صناع المسلسل أن يقدموا صورة جيدة للمدينة، لكن الصورة جاءت على حساب المضمون، والتمثيل، الذي جاء ضعيف عند أغلب الممثلين، إذ يقدم أغلبهم تجربته التمثيلية الاحترافية الأولى، ومسرحيًا عند البعض مثل المرشد السياحي، فكان أغلبهم يُلقي النص، ولا يستحضره أو يعيشه، باستثناء "ياسين" الذي لعب دوره سلطان الخليل، و"فيرا" التي أدت دورها عائشة شاهالذو، اللذان قدما أداءًا مقبولًا عكس نقمتهما على العالم، وتردد الأول في الانتقام رغم ما عاناه، وسحر الثانية وتأثيرها الذي جاء من براءة مظهرها الخارجي على خلاف ما تبطنه.

لا يمكن أن نغفل أن المسلسل تعرض لهجوم شرس لم يتح لأصحابه الاستمتاع بنجاحهم في تقديم أول عمل عربي على منصة يشاهدها مشتركون من أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم، خصوصًا وأن أغلب المنتقدين ركزوا على المشاهد التي لم تعجبهم واكتفوا بشجبه حتى من قبل مشاهدته وبناءًا على حديث مسبق من غيرهم، لكنه أيضًا جاء مخيبًا للآمال باعتباره أول عمل تنتجه نتيفليكس عربيًا، حيث حصد تقييم ٣,٤ على موقع IMDb بناء على تقييمات أكثر من ٧٨٠٠ متفرج، وهو التقييم الأسوء في تاريخ أعمال المنصة حتى الآن، ولكن الأخطاء يمكن تداركها في الموسم الثاني من العمل، حيث جاء النهاية مبهمة وتفتح الباب على تساؤلات عدة سيجيب عنها الجزء الجديد، في حال غامرت المنصة بانتاجه، وهو لم تؤكده نتيفليكس حتى الآن.

