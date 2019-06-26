بدر عبد العاطي: العلاقات بين مصر وألمانيا متميزة وتشهد طفرة

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قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن العلاقات المصرية الألمانية سياسيا واقتصاديا متميزة، حيث تشهد العلاقات بين البلدين نقلة نوعية.



وأشار "عبد العاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر أصبحت الشريك الثالث لألمانيا عقب السعودية والإمارات، منوهًا بأن السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر تحتل المركز الأول، ونتوقع المزيد في 2019.



وأضاف أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين تشهد طفرة كبيرة، حيث هناك شهادة ثقة كاملة من جانب المستثمرين الألمان في مصر.

