القيروان : وفاة مسنة جراء ارتفاع درجات الحرارة

عثر يوم الاثنين 24 جوان 2019 على جثة عجوز عمرها 67 سنة ملقاة وسط مسلك فلاحي بمنطقة الشريشيرة التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.

وتفيد المعطيات الأولية بحسب ما نقلته اذاعة موزاييك أن سبب الوفاة يعود إلى إرتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى حدود 47 درجة.