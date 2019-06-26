القيروان : وفاة مسنة جراء ارتفاع درجات الحرارة
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:22 ص
محمد وليد الجموسي
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عثر يوم الاثنين 24 جوان 2019 على جثة عجوز عمرها 67 سنة ملقاة وسط مسلك فلاحي بمنطقة الشريشيرة التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.
وتفيد المعطيات الأولية بحسب ما نقلته اذاعة موزاييك أن سبب الوفاة يعود إلى إرتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى حدود 47 درجة.
وكانت العجوز تنوي الذهاب سيرا على الأقدام كعادتها إلى منزل ابنتها بمنطقة عين جلولة التي تبعد عنها حوالي 14 كلم.
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