أسوان يتعاقد مع ثنائي الداخلية والمقاصة

واصل مجلس إدارة نادي أسوان دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمنافسات الموسم المقبل من الدوري الممتاز.

وقام الفريق الأسواني بالحصول على توقيع اللاعب عبدالعزيز الشاعر مهاجم الداخلية والمقاولون السابق.

كما نجح الفريق الصاعد مؤخرا من القسم الثاني، في ضم اللاعب نصر رمضان، لاعب وسط مدافع فريق مصر المقاصة، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر .

حضر توقيع العقود مجدي عبد العاطى المدير الفني للفريق الأسواني صاحب إنجاز التأهل من القسم الثاني.