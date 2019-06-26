ترتيب مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد انتهاء الجولة الأولى

انتهت منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019، بتعادل منتخب بنين مع نظيره منتخب غانا بهدفين لكل منهما في المجموعة السادسة بالبطولة القارية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ترتيب المجموعات الـ 6 بعد إنتهاء الجولة الأولي:

- المجموعة الأولي:

أوغندا .. 3 نقاط

مصر .. 3 نقاط

زيمبابوي .. بدون نقاط

الكونغو الديمقراطية .. بدون نقاط.

- المجموعة الثانية:

نيجيريا .. 3 نقاط

غينيا .. 1 نقطة

مدغشقر .. 1 نقطة

بوروندي .. بدون نقاط

- المجموعة الثالثة:

السنغال .. 3 نقاط

الجزائر .. 3 نقاط

كينيا .. بدون نقاط

تنزانيا .. بدون نقاط

- المجموعة الرابعة:

المغرب .. 3 نقاط

كوت ديفوار .. 3 نقاط

جنوبإفريقيا .. بدون نقاط

ناميبيا .. بدون نقاط

- المجموعة الخامسة:

مالي .. 3 نقاط

انجولا .. 1 نقطة

تونس .. 1 نقطة

موريتانيا .. بدون نقاط

- المجموعة السادسة:

الكاميرون .. 3 نقاط

غانا .. 1 نقطة

بنين .. 1 نقطة

غينيا بيساو .. بدون نقاط.