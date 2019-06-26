أزمة نفسية تدفع شاب لمحاولة الانتحار في الوادي الجديد



وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من وحدة مباحث قسم الخارجة، يفيد بمحاولة شاب الانتحار بإحدى قرى المركز.



تبين محاولة "ع.ع " 20 سنة، من قرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة، الانتحار بعد تناول كمية كبيرة من أقراص منومة، بسبب مروره بأزمة نفسية واجتماعية.



وتم نقله لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وجارٍ إخطار النيابة العامة للتحقيق.

أنقذ أطباء مستشفى الخارجة العام بالوادي الجديد، منذ قليل، حياة شاب حاول الانتحار بعد تناول جرعة زائدة من أقراص منومة.