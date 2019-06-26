الإبراشي" عن خسارة "العدالة والتنمية" انتخابات اسطانبول: هزيمة ساحقة ماحقة لأردوغان

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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على خسارة حزب العدالة والتنمية انتخابات بلدية اسطانبول: "هزيمة ساحقة ماحقة لأردوغان، وبداية نهاية هذا النظام".



وتابع الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انخفضت في الوقت الراهن، بسبب إنهيار الاقتصادي التركي، خلاف وجود اضطهاد نظام "أردوغان" وقمعه للشعب التركي بشكل كبير الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن إسطنبول بلدة هامة للغاية، خاصة أنها سابع أكبر مدينة في العالم، وأكبر مدينة في تركيا، ومن يحكمها يحكم تركيا كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

