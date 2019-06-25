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صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:32 م
صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو
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الفجر الفني
 
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نشرت النجمة الأمريكية بيلا ثورن مقاطع فيديو عبر الاستورى الخاص بحسابها الرسمى عبر موقع الصور إنستجرام، بعد معرفتها بخطوبة صديقتها السابقة تانا مونجو على نجم اليوتيوب الشهير جاكى بول.


وظهرت ثورن فى حالة غضب شديدة بعد معرفتها خبر الارتباط الرسمى الذى كشفت عنه مونجو عبر حسابها الشخصى أمس، بنشر صورة لخاتم الخطوبة الذى قدمه لها نجم اليوتيوب الشهير جاكى بول.

وكانت ثورن فى علاقة مع صديقتها مونجو قبل أن تبدأ الأخيرة فى صداقتها مع "بول" بداية العام الماضى، ومن ثم انتشار أخبار ارتباطهما رسمياً حتى تمت الخطوبة بشكل رسمى واستعدادهما للزواج.

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