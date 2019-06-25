ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سيدورف يعلق على فوز الكاميرون ببطولة إفريقيا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:26 م
سيدورف يعلق على فوز الكاميرون ببطولة إفريقيا
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
قال الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، إن الجولة الأولى فى البطولات المجمعة غالبًا ما تكون صعبة.


وأضاف سيدروف خلال المؤتمر الصحفي لمباراته أمام غينيا بيساو، واجهنا صعوبة فى الشوط الأول ولكن الأداء تحسن بالشوط الثاني .


وتابع : أشعر بالرضى للفوز والذى سيجعلنا نستعد للجولة الثانية بشكل هادىء فقد واجهنا فريق غينيا المنظم ولم تكن مباراة سهلة كما تصورها البعض.


وواصل سيدورف : لدي أمل أن يوافق الاتحاد الإفريقي على استبدال لاعبنا جويل تاجوي بعد رفضه الأول وقد قدمنا التماس ثاني وأرجو أن ينال موافقته.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
2
x
19:00
0
غينيا بيساو
غانا
2
x
22:00
2
بنين