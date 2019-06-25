PLUS الشوط الثاني.. كورة ستار مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر كورة أون لاين

مشاهدة الشوط الثاني مباراة غانا وبنين بث مباشر كورة أون لاين كورة ستار كورة لايف، سيواجه منتخب نظيره بنين وذلك اليوم الثلاثاء 25/6/2019 في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على الملاعب المصرية حتى 19 يوليو القادم.









موعد مباراة غانا وبنين بث مباشر

وسيكون منتخب غانا على موعد مع مباراة قوية ضد بنين وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة تلك المباراة عبر موقع الفجر الرياضي مجاناً بدون تقطيع شاهد الآن.









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وننقل لكم متابعي موقع الفجر عبر التقرير التالي تشكيلة منتخب غانا المتوقعة لمباراة بنين اليوم الثلاثاء في مجموعات البطولة الأفريقية 2019:









(ريتشارد أوفوري، أندي يادوم، لومور أجبينو، جون بوي، قاسم نوهو، كوادو أسامواه، توماس بارتي، كريستيان أتسو، توماس أجيبونج، أندري أيو و جوردان أيو).





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