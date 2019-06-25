فيلم الرعب Midsommar في دور العرض حول العالم 3 يوليو المقبل

تستقبل دور العرض السينمائي حول العالم فيلم الرعب Midsommar وذلك يوم 3 يوليو المقبل، وهو الفيلم الذي أقيم له عرض خاص في نيويورك بحضور النجم جاك رينور و فيلهلم بلومجرن ومخرج ومؤلف الفيلم أرى استر وبطلة الفيلم فلورنس بيو، وظهرت فلورنس البالغة من العمر 23 عام مرتديه فستان "floral" طويل حمل إمضاء دار أزياء "Paco Rabanne" ووصل سعره 801 جنيه استرلينى.





فيلم "Midsommar" تدور أحداثه حول زوجين سافرا إلى السويد لزيارة مهرجان منتصف الصيف الأسطورى في الريف، وتنقلب الأحداث لتدخل فى إطار رعب.