كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن ومتى موعد صرف الدفعة الـ19 و 20؟ اعرف كافة التفاصيل من هنا
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:15 م
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توفر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ca.gov.sa الرسمي، خدمة الاستعلام عن المستفيدين برقم الهوية، من أجل الحصول على الدعم الحكومي لجميع المؤهلين التي تنطبق عليهم شروط البرنامج الحكومي للدعم، كما أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة العشرين من الدعم وهو يوم 10 يوليو المقبل.
واليوم سنستعرض لكم موعد صرف الدفعة الـ 19 و 20 من حساب المواطن ونقدم لكم أيضًا كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن الدفعة العشرين:-
متى موعد صرف الدفعة الـ 19 من حساب المواطن؟
تعمل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة العمل السعودية على نظام حساب المواطن الدفعة الـ 19 بكل جهد حتى تقدم يد العون للمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق الدعم، وذلك في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أن مبلغ الدعم يتجاوز المليارات والتي تتكفل بها المملكة بصفة كاملة.
كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن الدفعة العشرين؟
- عليك اولا بالدخول الى موقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط التالى "هنا".
- تقوم بالدخول على خانة "تسجيل جديد".
- ابدا بادخال بياناتك الشخصية "رقم الهوية - تاريخ الميلاد – رقم الجوال – رمز التحقق الأمني".
- انتظر قليلا سيصلك على رقم جوالك رسالة نصية تتضمن رمز التحقق.
- تقوم بالضغط على خانة "تغيير كلمة المرور".
- سيتطلب منك تغير رقم المرور التي وصلتك على رقم الجوال فتقوم بادخال كلمة المرور التى وصلت لك على جوالك، وتقوم بتغيرها الى كلمة المرور الجديدة، عند الانتهاء تقوم باختيار ايقونة تعبئة أو استكمال طلب وتستكمل بإدخال كافة بياناتك، وعند الانتهاء تضغط على كلمة التالي.
- عند الانتهاء من عملية التسجيل سيظهر لك مربع الاقرار تقوم بالضغط علية وحفظة، وبهذا تكون قد اتممت عملية التسجيل في حساب المواطن.
متى موعد صرف الدفعة الـ 20 من حساب المواطن؟
أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يوليو 2019/ هو موعد صرف الدفعة العشرين من دفعات حساب المواطن.
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التسجيل في حساب المواطن
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