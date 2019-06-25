الوقاع: القبض على أمير "داعش" باليمن مصدر فخر لكل مواطن
وقال الدكتور الوقاع، إن القبض عليه يعد عملًا مهنيًا وأمنيًا ومصدر فخر لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه ضربة قوية للتنظيم وأهدافه باليمن وسوف يقضي عليه ويفرغ الجهود لمواجهة الحوثي.
وأشار أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، إلى أن قياده المملكة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإنقاذ الشعب اليمني يؤكد يومًا بعد يوم أنها واجبة لما كشفته الأيام من مؤامرات تحاك ضد اليمن وشعبه، وتحويله إلى بورة للقاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني والحوثي.
وقال الدكتور الوقاع: «لا شك أن القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن هو ضربة قاضية للتنظيم وجذوره، ويثبت للعالم فعالية المعلومات الاستخباراتية للتحالف العربي، كما يوجه رسالة قويه للعالم أجمع بأن المملكة تكافح الإرهاب بكل أشكاله وأطيافه».
وحول تأخر الإعلان عن العملية النوعية، قال إن التأخر يكون دومًا في مصلحة القضية لاستخراج أكبر كم من المعلومات من المقبوض عليهم، والتي يعمل عليها تنظيم داعش، كالخلايا العنقودية والنائمة والذئاب المنفردة، حيث إن الإعلان عن الخبر في حينه، ربما يفوت الفرص الكثيرة.
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