حارب التنمر بـ"الأدب".. تعرف على قصة أشهر روائي بمواقع التواصل الاجتماعي

ولد طبيعيا كأي طفل يتحرك ويمرح ويلهو كثيرا مع أقرانه، إلى أن أصيب بكسور عديدة بأطرافه في مرحلة الابتدائية فاكتشف أنه مصاب بهشاشة العظام، فأثرت تلك الكسور في أطرافه بتحول طاقة النمو التي يفرزها الجسم لالتئام العظام إلى أن قصرت قدميه.





عمر سليمان، يبلغ من العمر 38 عاما، تخرج في كلية أصول الدين، و في بداية مرضه كان لا يتحرك كثيرًا، فكانت والدته تمده بقصص أطفال يقرأها ويتسلى بها، فكان يرى أن الكتابة لعبة جديدة لمشاركة أخواته وأقرانه اللعب، ومُحاكاةً قصص الأطفال التي أمدته بها والدته، و من هنا بدأت حكاية الروائي الذي أصبح مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي.





ازدادت فترات مُلازمته للفراش، فازداد اقتنائه لقصص وروايات الفتيان، والتي دعمته بها والدته فكان التشجيع على القراءة أكبر بمراحل من التشجيع على الكتابة.





"لم يكن في أيديهم سوى تزويدي بالمجلات والكتب، والإعجاب منهم بكلمات طفيفة إن قرأوا كتاباتي"، بهذه الكلمات عبر عمر، خلال تصريحاته لبوابة الفجر، عن معانته في الفترة التي ظل فيها في المنزل، إلى أن اتصل بعالم الإنترنت فاكتشف عالمه الرحب الذي وسع قُدراته وخياله فانطلق فيه يقيم العلاقات ويتفاعل ويقوم بتحميل الكتب ويقرأها، ومنها بدأ الكتابة، ليخرج منه مجموعة قصصية مشتركة، وهكذا فتح له الفيس بوك أفاق رحبه.









"أينما كان الإبداع الراقي فثم وجهه" بهذه الكلمات عبر الروائي عن حبه للقراءة لجميع الكُتاب من القديم والحديث العربي والأجنبي، فهو ليس لديه كاتب مُفضل، حتى الكُتاب الذين يختلف معهم في بعض الرؤى والآراء، يقرأ لهم، فيتحرى لديهم الإبداع الراقي، إلى أن توالت منشوراته القصصية، وتُهيمن عليه الإرادة، فنشر مجموعات قصصية مشتركة وكتابين روائيين مستقلين مثل أرض رشيدة، الحب المفقود والمغتربة.









يرى عمر أن البناء في المجتمع سيكون بيد المتأثرين بكلماته وإبداعه، وأن مايعوقه فعلًا ليس إعاقته لكنها إعاقة الناس وواقعيتهم المفرطة.





ويقول إن مصطلح الأقزام كلمة نابية أو نوع من التعصب مثل التعصب حسب اللون والجنس والدين، فهو بحسب الطول أمر غير مُحبذ استعمال كلمته، ويحبذ استخدام ألفاظ أرقى مثل متوقفي نمو أو محدودي نمو، وأن تعامل المجتمع مع متحدي الإعاقة محبط على معظم الأصعدة، سواء حكوميًا أو في الشارع أو في العمل، أو في نطاق الزواج، أو حتى مع العائلة والأهل، فيتكون لدى المجتمع عدم ثقة بهم، متابعًا: استخفاف مُشين بهم على كل الأصعدة، سُخرية لاذعة مُهينة، تنمر قاتل باليد واللسان، قهر عائلي وتقييد لحريتهم واختيارهم.



