أحمد عكاشة: "مفيش حاجة اسمها مجنون في علم النفس"

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن المعاناة النفسية مثل أي مرض له علاج، وبالتالي يجب أن تعامل مثل أي مرض، مثل السكر والضغط والسرطان وغيره.





وأكد "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "بصراحة"، المذاع على راديو "نجوم إف إم" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد مرض يسمى بالجنون في قاموس الطب النفسي، ولا يوجد تشخيص له، متابعًا: "مفيش حاجة اسمها مجنون في علم النفس، كما يربطه البعض بالمرض النفسي".



