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أحمد عكاشة: "مفيش حاجة اسمها مجنون في علم النفس"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:11 م
أحمد عكاشة: مفيش حاجة اسمها مجنون في علم النفس
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن المعاناة النفسية مثل أي مرض له علاج، وبالتالي يجب أن تعامل مثل أي مرض، مثل السكر والضغط والسرطان وغيره.

وأكد "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "بصراحة"، المذاع على راديو "نجوم إف إم" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد مرض يسمى بالجنون في قاموس الطب النفسي، ولا يوجد تشخيص له، متابعًا: "مفيش حاجة اسمها مجنون في علم النفس، كما يربطه البعض بالمرض النفسي".

وأضاف أن "الجنون" موجود في القرآن الكريم، ووصف به الأنبياء بمعنى مستتر، ولا تعني المرض.
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