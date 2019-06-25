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شقيق فتاة الموتوسيكل يفاجئ الجميع بحقيقة خطف شقيقته

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:09 م
شقيق فتاة الموتوسيكل يفاجئ الجميع بحقيقة خطف شقيقته
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داليا الحسين
 
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انتقد علاء محمود شقيق "ميار" فتاة الموتوسيكل التي ادعت مواقع التواصل الاجتماعي أنها مخطوفة بالإسكندرية، اختلاق هذه القصة ونشرها دون التأكد من صحتها. 

وقال "محمود" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم " فوجئت بنشر صورة لي مع شقيقتي على الموتوسيكل ومكتوب عليها "فتاة مخطوفة"، مضيًفا: "دي أختي وكنت بوصلها، وكنت متواجد في النيابة اليوم لأنني تقدمت ببلاغ بسبب الواقعة".

وتابع: "لا أعرف سبب قيام شخص بالتصوير ونشره للصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيده أن أختي مخطوفة، وهناك سوء تفاهم كبير".
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