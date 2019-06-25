"مياه سوهاج" تنظم ورشة عمل لتعليم السيدات السباكة لترشيد الاستهلاك
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:03 م
أحمد الشيخ
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قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بأن الشركة نظمت ورشة عمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، لتعليم المبادئ الأولية في السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك، حيث تم تدريب المشاركات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسريبات بجميع الأدوات الصحية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ تلك الورش لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.
وأوضح رئيس الشركة أنه تم توعية المشاركات بورشة العمل بكيفية الاستخدام الآمن للصرف الصحي وتعريفهم بمخاطر الفلاتر، والقيسونات، والطلمبات الحبشية، وفى نهاية ورشة العمل تم تسليم المشاركات حقيبة أدوات، تضم أدوات لإصلاح السباكة بالمنازل، مع التأكيد على ضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين السيدات للحفاظ على المياه.
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