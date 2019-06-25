صور مباراة غانا وبنين في بطولة أمم إفريقيا 2019 بكاميرا الفجر الرياضي
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:01 م
تصوير : محمد الصادق
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