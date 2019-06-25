هل ستنتقل جميع الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة؟.. مساعد وزير التخطيط يوضح

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لقاعدة المعلومات، إنه منذ أول يوم تم وضع حجر الأساس للعاصمة الإدارية الجديدة وكان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتقال معظم القطاعات الحكومية إلى العاصمة.





وأضاف "عبدالحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة تهدف إلى زراعة ثقافة جديدة بخطة متطورة للإصلاح الإدارى فى الدولة.



