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سفير المملكة لدى كوريا الجنوبية: زيارة محمد بن سلمان سيذكرها التاريخ

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:47 م
سفير المملكة لدى كوريا الجنوبية: زيارة محمد بن سلمان سيذكرها التاريخ
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الفجر السعودي
 
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية رياض أحمد المباركي، أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية سيذكرها التاريخ وسيمتد أثرها لأجيال قادمة.

وقال المباركي: "سيكتب التاريخ هذه الزيارة وستسمعون وتقرؤون عنها ما تفرحون به كثيراً، فكل المؤشرات والأجواء والاهتمامات والاستعدادات تُبشِّر بأنها زيارة ناجحة".


وأضاف: "إنها زيارة مهمة وكبيرة بأهمية وكبر الضيف الذي سيأتي إلى كوريا، ضيفاً كريماً وزائراً مُرحباً به بدعوة من رئيس جمهورية كوريا".


وأشار سفير خادم الحرمين إلى أن العلاقات العلاقات السعودية الكورية ليست حديثة العهد، لافتاً إلى أن التقارب بين البلدين بدأ في السبعينات، مبيناً أن جمهورية كوريا الجنوبية هي إحدى دول الشراكات الإستراتيجية مع المملكة.


وتابع: "لدينا في كوريا في الوقت الحاضر عدد من الطلبة، هم السفراء الحقيقيون للمملكة العربية السعودية".

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المزيد عن: محمد بن سلمان كوريا الجنوبية سفير المملكة زيارة التاريخ
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