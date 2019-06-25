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اشتعال 19 حريقا في مستوطنات الاحتلال بفعل بالونات حارقة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:48 م
اشتعال 19 حريقا في مستوطنات الاحتلال بفعل بالونات حارقة
ارشيفية
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وكالات
 
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 19 حريقا اندلع في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وقال موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، أن حريقا نشب في مستوطنات "أشكول"، فيما اندلع آخر في منطقة "كرم أبو سالم"، وحريق في مستوطنة "شاعر هنيغف"، بفعل البالونات الحارقة.

واندلعت 3 حرائق في "كيسوفيم"، إثر بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وصعد الفلسطينيون من إطلاق البالونات المذيلة بفتائل مشتعلة في ظل تلكؤ الاحتلال فى تنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة.

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