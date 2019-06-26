محافظ الدقهلية: جارِ العمل في تطوير 5 ميادين كمرحلة أولى بالمنصورة

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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن العمل جاري في تطوير 5 ميادين بمدينة المنصورة كمرحلة أولى يتم بعد الانتهاء منها تطوير ميادين أخرى لتصبح لائقة بعراقة الدقهلية وأهلها.



وأوضح شاروبيم، أن الميادين التي يجرى تطويرها تشمل ميدان أم كلثوم أمام المحافظة،وميدان الهابي لاند،وميدان الغرفة التجارية،وميدان الأديب،وميدان توشكى،بالإضافة إلى إنهاء اجراءات الحصول على موافقة جهاز التنسيق الحضاري لتطوير ميداني المحطة وشارع بورسعيد لكونهما أعمال فنية "تماثيل".



وأكد تنفيذ تصميمات إنشاء بوابات ومداخل للمحافظة من ثلاثة اتجاهات هي اتجاه محافظة الغربية واتجاه محافظة القليوبية واتجاه محافظة دمياط وتمت التصميمات بمعرفة كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وتم تسليم بوابة المحافظة من ناحية الغربية وسيبدأ العمل فيها ابتداء من منتصف يوليو القادم.



وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتوفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات أبناء الدقهلية وتحقيق آمال وطموحات أبنائنا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مشددا على حاجة المحافظة لدعم وتعاون كل المخلصين من أبناء الوطن.