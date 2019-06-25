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مبروك عطية: كل الموحدين سيدخلون الجنة.. ولكن درجات

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:36 م
مبروك عطية: كل الموحدين سيدخلون الجنة.. ولكن درجات
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن كل الموحدين مثواهم الجنة، ولكن هناك جنة 14 نجمة، وجنة 3 نجوم.

وأعرب "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، عن رفضه اطلاق لفظ الحماة على والدة الزوجة أو الزوجة، مضيفا: "الحماة لها كل حقوق والدتك".

وأضاف "عطية"، "أم زوجتك مثل والدتك في الحقوق والواجبات، وفي حال المفاضلة فالأولوية تكون للأم".
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