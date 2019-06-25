خبير أمني عن إحباط تنظيم "الأمل": أقوى الضربات الاستباقية للداخلية

وصف اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إسقاط وزارة الداخلية تنظيم الأمل الإرهابي بأنه أقوى الضربات الاستباقية التي حققتها الوزارة، مشيرًا إلى أن أسلوب الإرهاب تغير من الاغتيالات، إلى العبوات الناسفة، إلى حرب الفتن، وفشلوا في كل ذلك، ولذلك بحثوا عن الحرب الاقتصادية





وأوضح "البسيوني" خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن التنظيمات الإرهابية كانت تقوم بعملية الاغتيالات فى البداية، وبعد ذلك أصبحوا يقومون بوضع عبوات ناسفة فى بعض الأماكن، والآن تقوم بعمل شركات لنقل الأموال للإخوان للقيام بعمليات إرهابية.





وأشار إلى أن نجاح التنظيم كان سيتسبب فى أعمال إرهابية كثيرة وهو ما سيؤدى لكارثة، مشيرا إلى أن الأموال إذا دخلت مصر عبر هذه الشركات كانت ستتيح للإخوان شراء السلاح وتأجير الشقق والمزارع للتدريب وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.



