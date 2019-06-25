روما يدخل على الخط وينافس كبار أوروبا من أجل التعاقد مع كاراسكو

صار النجم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب فريق داليان ييفانج الصيني، محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن نادي روما الإيطالي قد توصل لإتفاق مع كاراسكو، على شروطه الشخصية، ولم يتبقى سوى الإتفاق مع النادي الصيني على قيمة الصفقة.

وسبق أن ذكرت عدة تقارير أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يريد التعاقد مع كاراسكو في حال فشل التوقيع مع ليروي ساني مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط كاراسكو بالإنتقال الى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة من الميركاتو، ولكن النادي الصيني عاقد العزم على إستمرار اللاعب صاحب الـ25 عاماً.