بعد افتتاحه.. مطار خليج نيوم يربط 3 دول عربية‎

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان، الثلاثاء، افتتاح مطار خليج نيوم بمنطقة شرما في منطقة شمال المملكة، أن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري .





وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن المطار أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM"، تستعرض "الفجر" التفاصيل الكاملة عن مطار خليج نيوم.





هدفه

يأتي إنشاء مطار خليج نيوم تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع، كما ياتي المشروع تماشيا مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.





ومن المقرر أن يقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في المشروع، والذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





ترخيص المطار

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها، أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM"





موقعه

مطار نيوم" NUM"، هو مطار تجاري يقع في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، ويبعد عن محافظة ضباء 75 كيلومترا، و48 كيلومترا عن أقرب المطارات إليه مطار شرم الشيخ الدولي.





وهو واحد من ضمن أربعة مطارات سيتم إنشائها في مدينة نيوم، قد استقبل المطار أول رحلة له في يناير 2019م عندما نقلت الخطوط السعودية على متن طائرتين 130 موظفا يعملون في مشروع "نيوم" خلال الزيارة الرسمية الأولى لهم على أرض المشروع.





مساحته

وتبلغ مساحته الإجمالية 3643 متر مربع، ويصل طول الدرج 3،757 متر، يوجد بالمطار 4 كونترات للجوازات، و6 كونترات لتسجيل المسافرين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات 100 سيارة .





يضم المطار مدرج بطول 3757 متر، وباتجاه 151 درجة و 331 من جهة أُخرى، ويمكن لـ70% من سكان العالم للوصول جوًّا إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.





أهميته

وهو واحداً من أهم المطارات فى منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيا نظرا لوقوعه على حدود 3 دول هى السعودية ومصر والأردن.





يبعد هذا المطار عن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الإقليمي في تبوك بمسافة 75 كيلومتر، ويبعد عن مطار سانت كاترين الدولي بسيناء في مصر بمسافة 79 كيلومتر، كما يفصله عن مطار طابا الدولي في مصر بمسافة 103 كيلومتر.





يبتعد عن مطار الغردقة الدولي بمصر بمسافة 91 كيلومتر، ويفصله عن مطار الملك حسين الدولي في العقبة بالأردن بمسافة 102 كيلومتر، يبتعد عن مطار الوجه المحلي بمنطقة تبوك بمسافة 121 كيلومتر.







