رسميا.. الرجاء المطروحي يضم العيسوي للموسم الجديد

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع عادل السيوي أحد أبناء نادي الرجاء سابقا لمدة 3 سنوات لتدعيم الجبهة اليسري إستعدادا للموسم الجديد.









وسبق للسيوي تمثيل الرجاء أكثر من 6 سنوات وسيعود قائدا للفريق ولعب لأندية طلائع الجيش في الدوري الممتاز والجونة وساهم في صعودها للدوري الممتاز وساهم أيضا في صعود الرجاء للدوري الممتاز وكانت أخر تجاربة مع نادي المنيا.









وتعتبر صفقة السيوي ثامن صفقات الفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي وحسام فتحي لاعب وسط جمهورية شبين و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، إيهاب فؤاد مدافع بترول أسيوط وعوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش.









ومن المقرر أن يبدا نادي الرجاء فترة الإعداد يوم السبت 29 يونية إستعدادا للموسم الجديد.



