قرينة الرئيس السيسي تستقبل سيدة بوروندي الأولى دينيس نكومي خلال زيارتها للقاهرة (صور)
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:42 م
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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تشرّفت اليوم باستقبال سيدة بوروندي الأولى، السيدة دينيس نكومي نكورونزيزا، أثناء زيارتها الأولى لمصر.
وأضافت خلال تدوينة على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"،: "ذلك تلبيةً لرغبة سيادتها في الاطلاع على جهود الدولة المصرية في مجالات دعم وتمكين المرأة".
وكان استقبل المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، "دينيس نكومي نكورونزيزا"، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الحالية لمصر.
واستقبلت السفيرة منى عمر، و"ماري لوي"، عضوتا المجلس، والسفيرة وفاء بسيم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وإيمان خليفة، الأمين العام للمجلس، سيدة بوروندي الأولى، فيما تضمنت الزيارة، جولة بالمجلس شملت تفقد معرض مركز تنمية مهارات المرأة، المنظم في إطار جهود المجلس لتسويق منتجات المرأة المصرية، كما زارت مكتب شكاوى المرأة باعتباره حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية للدفاع عن حقوقها وتقديم الخدمات القانونية لها.
واستعرضت السفيرة منى عمر، تشكيل المجلس وأعضائه واختصاصاته وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى تاريخ نضال المرأة المصرية في مائة عام، كما عرضت "ماري لوي"، جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأعربت سيدة بوروندي الأولى، عن سعادتها لوجودها في مصر، وداخل المجلس القومي للمرأة، واصفةً إياه بالكيان الهام المدافع عن حقوق المرأة وتمكينها.
وأشادت بجهوده للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، معبرةً عن أملها في أن تشارك المرأة في مصر في أعمال مؤتمر منتدى بوروندي للمرأة لتبادل الرؤى والخبرات بين البلدين في مجال تمكين المرأة.
يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى لسيدة بوروندي الأولى لمصر، والمقرر لها الاستمرار لثلاثة أيام.
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