قرينة الرئيس السيسي تستقبل سيدة بوروندي الأولى دينيس نكومي خلال زيارتها للقاهرة (صور)

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تشرّفت اليوم باستقبال سيدة بوروندي الأولى، السيدة دينيس نكومي نكورونزيزا، أثناء زيارتها الأولى لمصر.





وأضافت خلال تدوينة على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"،: "ذلك تلبيةً لرغبة سيادتها في الاطلاع على جهود الدولة المصرية في مجالات دعم وتمكين المرأة".



