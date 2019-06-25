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إطلالة مميزة لـ هنا شيحة برفقة شقيقاتها وتعلق: "كنا نفتقد لـ حلا"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:34 م
إطلالة مميزة لـ هنا شيحة برفقة شقيقاتها وتعلق: كنا نفتقد لـ حلا
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها بصورة لها مع شقيقاتها رشا ومايا؛ عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت هنا على الصورة معلقة: "فى العام الماضى من مهرجان الجونة مع إخواتى رشا ومايا.. وكنا مفتقدين لأختنا حلا شيحا".


وشاركت هنا شيحة مؤخرا فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، مع دنيا سمير غانم فى قصة النجم أحمد رزق، وشارك فى المسلسل حمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

 
إطلالة مميزة لـ هنا شيحة برفقة شقيقاتها وتعلق: "كنا نفتقد لـ حلا"
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