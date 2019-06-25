كورة أون لاين Ghana Goal مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر رابط يوتيوب مباراة غانا Yalla Ghanaبث حي

مشاهدة مباراة منتخب غانا ضد منتخب بنين اليوم الثلاثاء 25-6-2019 كورة أون لاين مواجهة منتخب بنين ضد منتخب غانا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات خلال المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة لايف يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، يلا كورة.





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يلا شوت وسوف تقام المباراة بين منتخب غانا، ومنتخب بنين في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، Yala shoot، كورة لايف Kora live، والبث المباشرة لمباراة منتخب غانا ضد منتخب بنين عبر bein Sports Max1.





كورة لايف ويعد التشكيل المتوقع لمنتخب غانا :-

ريتشارد أوفوري - أندي يادوم - لومور أجبينو - جون بوي - قاسم نوهو - كوادو أسامواه - توماس بارتي - كريستيان أتسو - توماس أجيبونج - أندري أيو - جوردان أيو.





يلا كورة بينما جاء التشكيل المتوقع لمنتخب بين في مواجهة منتخب غانا في كان 2019 :-

ساتورنين ألاجبي - خالد أدينو - مواس أديلو - سيدو باراز - رودريج فاسينو - جوردان اديوتي - تيجاني انان - سيسي دالميدا - رودريج كوسي - دافيد جيجلا - جوديل دوسو.





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