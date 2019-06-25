ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد الباز مشيدًا بوزيرة التخطيط: على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:40 م
محمد الباز مشيدًا بوزيرة التخطيط: على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية
صورة من الحدث
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
أشاد الإعلامي محمد الباز، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قائلًا إنها نموذج من النماذج التي يجب أن تفخر بها في مصر.

وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "لدينا مسئولة سياسية على قدر كبير من الكفاءة والمسئولية".

وأضاف أن الدكتورة هالة السعيد قللت الفجوة بين القيمة الأكاديمية والعمل العام والسياسي.

Advertisements
المزيد عن: وزيرة التخطيط هالة السعيد مصر محمد الباز
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
2
x
19:00
0
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين