محمد الباز مشيدًا بوزيرة التخطيط: على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:40 م
أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي محمد الباز، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قائلًا إنها نموذج من النماذج التي يجب أن تفخر بها في مصر.
وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "لدينا مسئولة سياسية على قدر كبير من الكفاءة والمسئولية".
وأضاف أن الدكتورة هالة السعيد قللت الفجوة بين القيمة الأكاديمية والعمل العام والسياسي.
وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "لدينا مسئولة سياسية على قدر كبير من الكفاءة والمسئولية".
وأضاف أن الدكتورة هالة السعيد قللت الفجوة بين القيمة الأكاديمية والعمل العام والسياسي.
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