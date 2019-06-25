العراق: مشتريات القمح المحلي 3.5 مليون طن منذ بداية الموسم

قال عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده اشترت أكثر من 3.5 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي.





وذكر عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن بلاده تتجه لشراء كمية قياسية قدرها أربعة ملايين طن هذا الموسم، الذي بدأ في 15 أبريل.