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العراق: مشتريات القمح المحلي 3.5 مليون طن منذ بداية الموسم

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:38 م
العراق: مشتريات القمح المحلي 3.5 مليون طن منذ بداية الموسم
ارشيفية
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وكالات
 
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قال عادل عبد المهدي  رئيس الوزراء العراقي،  أن بلاده اشترت أكثر من 3.5 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي.

وذكر عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن بلاده تتجه لشراء كمية قياسية قدرها أربعة ملايين طن هذا الموسم، الذي بدأ في 15 أبريل.
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