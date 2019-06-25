كورة ستار Benin يلا شوت مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر اليوم الثلاثاء Kora star كورة جول رابط FULL HD

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب غانا، ومنتخب بنين يوم الثلاثاء 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات خلال المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة ستار Kora star، يلا تابع لايف المباراة كاملة عبر قناة بين سبورتس الرياضية ماكس الأولى والثانية، Yala shoot، يلا شوت.





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كورة ستار وتقام المباراة بين منتخب غانا، ومنتخب بنين في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة،kora star، كورة لايف Kora Live، يلا تابع المباراة بين منتخبي غانا وبنين كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، Yala Kora يلا كورة، Kora online كورة أون لاين.





كورة لايف وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب بين في مواجهة منتخب غانا في كان 2019 :-





ساتورنين ألاجبي - خالد أدينو - مواس أديلو - سيدو باراز - رودريج فاسينو - جوردان اديوتي - تيجاني انان - سيسي دالميدا - رودريج كوسي - دافيد جيجلا - جوديل دوسو.





يلا شوت ويعد التشكيل المتوقع لمنتخب غانا :-





ريتشارد أوفوري - أندي يادوم - لومور أجبينو - جون بوي - قاسم نوهو - كوادو أسامواه - توماس بارتي - كريستيان أتسو - توماس أجيبونج - أندري أيو - جوردان أيو.





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