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عبد العزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة الاتحاد

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:34 م
عبد العزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة الاتحاد
عبد العزيز بن تركي الفيصل
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حسن شحاتة
 
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اعتمد عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي.

 

ونشر نادي الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي".

 

وجاءت قائمة مجلس إدارة العميد المعتمدة لمدة 4 سنوات كالتالي: أنمار الحائلي رئيسًا للنادي، أحمد كعكي نائباً للرئيس، إلى جانب عضوية كلاً من: إبراهيم بخيت، ممدوح الحربي، لؤي غلاييني، فيصل التركي، عبدالوهاب عايد، أحمد القطب، حسن باروم.

 

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