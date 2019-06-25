عبد العزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة الاتحاد

اعتمد عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي.

ونشر نادي الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي".

وجاءت قائمة مجلس إدارة العميد المعتمدة لمدة 4 سنوات كالتالي: أنمار الحائلي رئيسًا للنادي، أحمد كعكي نائباً للرئيس، إلى جانب عضوية كلاً من: إبراهيم بخيت، ممدوح الحربي، لؤي غلاييني، فيصل التركي، عبدالوهاب عايد، أحمد القطب، حسن باروم.