الإنقاذ النهري ينتشل جثمان شاب غرق أثناء استحمامه بالدقهلية



وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ بغرق شاب ببحر ميت مزاح أثناء إستحمامه.



وإنتقلت قوات الحماية المدنية واللإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتم إنتشال جثمان أحمد عبده حامد 19 سنة ومقيم الدنابيق مركز المنصورة، وبسؤال المتواجدين قرروا قيامه بالإستحمام هربا من حرارة الجو المرتفعة إلا أن التيار جرفه ولم يتمكن من الخروج ولقى مصرعه غرقا.



تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.

نجحت قوات الإنقاذ النهرى فى إنتشال جثمان شاب بالعقد الثانى من عمره لقى مصرعه غرقا ببحر ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة فى محافظة الدقهلية أثناء إستحمامه هربا من حرارة الجو.