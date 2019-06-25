ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على الحوثيين بشأن الخزان النفطي العائم

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:25 م
الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على الحوثيين بشأن الخزان النفطي العائم
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للسماح بوصول فريق فني أممي إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأشارت في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، إلى أن ميليشيا الحوثي لازالت منذ مايو تمنع وصول فريق الأمم المتحدة إليه لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل، والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وحمّل نائب وزير الخارجية اليمني الميليشيات الحوثية الإرهابية مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وكانت وزارة الخارجية اليمنية خاطبت الأمم المتحدة وهيئاتها مراراً وطالبت مساعدتها بتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
2
x
19:00
0
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين