مشاهدة مباراة غانا وبنين يلا شوت بي إن ماكس HD2 بث مباشر Ghana VS Benin لايف رابط مجاني يوتيوب Hd

مشاهدة بث مباشر لمباراة المنتخب الغاني والمنتخب البنيني خلال الجولة الأولى في المجموعة السادسة من مباريات ضمن كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو، والتي تقام ب24 فريق لأول مرة في تاريخ المسابقة.









يلا شوت مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر:

وفرضت مباراة غانا وبنين نفسها كإحدى أهم مباريات نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.وتأمل غانا الدخول إلى المنافسات بقوة من بوابة منافستها التي لا تريد أن تكون رقماً سهلاً في المجموعة السادسة والتي تضم كلا من الكاميرون وغينيا بيساو وغانا وبنين وتبدا مباريات المجموعة اليوم الثلاثاء على ملعب الاسماعلية.









كورة لايف مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر 25-06-2019 كأس الأمم الأفريقية

يستقبل استاد الإسماعيلية مباراة قوية بين منتخب غانا و منتخب بنين، يوم الثلاثاء الموافق الخامس و العشرون من يونيو الجاري، في إطار مباريات الجولة الاولي ببطولة الأمم الافريقية 2019، والمقامة حاليًا في مصر، و يقع المنتخبين في المجموعة السادسة بجوار كلا من غانا وبنين، و يسعي منتخب غانا حامل المركز الرابع للبطولة بنسختها الماضية خلال هذا اللقاء لتحقيق الفوز و بدء مشواره بشكل إيجابي يعطي دفعه للاعبيه من أجل استكمال مشواره نحو التتويج باللقب الذى سبق و توج به أربعة مرات في تاريخه، و منتخب غانا من المرشحين بقوة لحصد اللقب هذا الموسم، و لكن قد يكون لمنتخب بنين رأى أخر خلال هذا اللقاء حيث يسعي للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الوصول للدور المقبل في ظل صعوبة المجموعة السادسة لقوة الفرق المشاركة بها.









موعد مباراة غانا وبنين والمعلقين

تذاع عبر القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2

المعلق : جواد بدة .









موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.









طاقم تحكيم مباراة غانا وبنين

وقد أعلن الكاف عن أسماء طاقم حكام مباراة غانا وبنين والتي تنطلق غدا الثلاثاء على ملعب استاد الإسماعيلية يقودها طاقم تحكيم مكون من يوسف السريري حكم ساحة من تونس، واحمد حسام طه حكم مساعد أول من مصر، ويامن البلوشي من تونس، وأمين عمر حكم رابع من مصر.













التشكيل المتوقع لكلا الفريقين





وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب غانا كالآتى:





فى حراسة المرمى: براهيما





في خط الدفاع: هاريسون افول، بابا عبد الرحمن ، امرتى، مانساه.





في خط وسط الملعب: واكاسو، بارتى، بادو.





في خط الهجوم: اتسو، جوردان ايو، وأندريه ايو.









وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب بنين كالآتى:





حراسة المرمى: ساتورنين آلاجبى "نيور الفرنسى"





الدفاع: خالد أدينون "أميان الفرنسى"، مويز أديليهو "ليفادياكوس اليونانى"، سيدو بارازى "مولان إيزور الفرنسى"، رودريج فاسينو "إيه.إس.بى.إيه.سى"





الوسط: جوردان أديوتى "أوزير الفرنسى"، سيسى دالميدا "يوفيل تاون الإنجليزى"، تيدجانى عنان "اتحاد بنقردان التونسى"، رودريج كوسى "الإفريقى التونسى"،





الهجوم: ديفيد جيجلا "نيور الفرنسى"، جودل دوسو "فادوز من ليختنشتاين"





كورة ستار مشاهدة مباراة غانا وبنين اليوم:

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