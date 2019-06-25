شاهد.. أول صورة لـ محمد لطفي والمنتج وائل عامر من كواليس فيلم "استدعاء ولي عمرو"

استأنف فريق عمل فيلم "استدعاء ولي عمرو" والذي يقوم ببطولته كل من حورية فرغلي ومحمد عز ومحمد لطفي، تصوير بقية مشاهد الفيلم بعد توقفهم خلال شهر رمضان المبارك.

وضمت المشاهد التي تم تصويرها بطل الفيلم محمد لطفي بالنجمة حورية فرغلي، والتقطت عدد من الصور للمنتج وائل عامر مع الفنان محمد لطفي في بروفات ديكوره الخاص بأحد الورش بالحرفيين.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس.

"استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، أماني كمال، ايمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج أحمد البدري.