برشلونة يحدد مطالبه المالية نظير التخلي عن رافينيا ألكانتارا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم وسط فريق برشلونة الإسباني رافينيا ألكانتارا، صار على أعتاب الرحيل عن ملعب كامب نو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مسؤولي برشلونة قد طلبوا من نادي فالنسيا مبلغ 15 مليون يورو مقابل التخلي عن عقد رافينها. وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مسؤولي برشلونة قد طلبوا من نادي فالنسيا مبلغ 15 مليون يورو مقابل التخلي عن عقد رافينها.



