برشلونة يحدد مطالبه المالية نظير التخلي عن رافينيا ألكانتارا
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:25 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم وسط فريق برشلونة الإسباني رافينيا ألكانتارا، صار على أعتاب الرحيل عن ملعب كامب نو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مسؤولي برشلونة قد طلبوا من نادي فالنسيا مبلغ 15 مليون يورو مقابل التخلي عن عقد رافينها.
الجدير بالذكر ان نادي سيلتا فيجو هو الآخر قد سأل عن اللاعب، والبارسا طلب رقم أقل، وهذا لأنهم يعرفون بأن فالنسيا يملك أموال اكثر بفضل مشاركة دوري ابطال اوروبا.
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