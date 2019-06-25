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أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:27 م
أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن
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الفجر الفني
 
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غاب نجوم الفن عن جنازة المخرج الراحل محمد النجار، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، وأقيمت الجنازة فى مسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة المغرب، حيث صلى عليه ابنه المخرج الشاب أحمد النجار وأقاربه وأصدقاؤه وبعض المقربين منهم.
 

وتوفى المخرج محمد النجار اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض، حيث تواجد خلال الفترة الأخيرة داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة العجوزة بعد صراع مع مرض القلب.
 ‌

كان آخر أعمال المخرج محمد النجار مسلسل "الدخول فى الممنوع"، من بطولة بشرى وأحمد فلوكس وإيمان العاصى وعزت أبو عوف والمطربة أمينة ومحمد سليمان وآخرون، من تأليف محمد الباسوسى.
أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن
أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن
أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن
أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن
أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن
أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن
أسرة المخرج الراحل محمد النجار تودعه لمثواه الأخير وسط غياب أهل الفن
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